Congreso aprueba acusación constitucional contra Betssy Chávez por presunta corrupción

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles una acusación constitucional contra la exministra y excongresista Betssy Chávez por presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado, relacionados con contrataciones irregulares durante su gestión como ministra de Trabajo. La denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación en abril de 2023 y apunta a favorecimientos en entidades estatales como Sunafil, Essalud y Senati.

La votación en el Congreso terminó con 51 votos a favor, 14 en contra y seis abstenciones. Cabe señalar que 32 integrantes de la Comisión Permanente no participaron en la sesión, que se desarrolló bajo la presidencia del vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón. Con la aprobación, se declaró “haber lugar a la formación de causa penal” y el expediente será remitido a la fiscalía para que continúe con las investigaciones.

ACUSACIONES

Chávez Chino es acusada de presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según el artículo 399 del Código Penal, y de tráfico de influencias agravado, según el artículo 400. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final en noviembre de 2024, y el 23 de mayo la Comisión Permanente ratificó la resolución.

Además, la exfuncionaria ya enfrenta un proceso de inhabilitación por su participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, el cual fue aprobado por la Comisión Permanente el 29 de setiembre. Esta medida aún debe ser ratificada por el pleno, aunque la fecha para dicha sesión todavía no ha sido definida.