Héctor Valer presenta denuncia penal contra periodista a quien escupió en el rostro

El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, volvió a referirse al lamentable episodio que protagonizó hace unos días en la ciudad de Juliaca, donde terminó escupiendo en el rostro a un periodista tras un acalorado cruce de palabras.

En entrevista para Canal N, el parlamentario aseguró no sentirse arrepentido de lo que hizo y justificó su accionar alegando que el periodista le faltó el respeto y atentó contra su dignidad al acusarlo de "delincuente" y "traidor".

"El periodista nunca ataca, nunca califica, pero este señor me dice ‘delincuente’ y varias veces. Me dice ‘traidor’. ‘No te escapes’, me dice. Entonces yo regreso a encararlo. No (me arrepiento de nada de lo que hice). En principio, de lo que puedo arrepentirme allí es de haberle dado posibilidad de declarar a la prensa que él dirige, pero no me permite siquiera responder", dijo.

DENUNCIA PENAL

Asimismo, Valer Pinto confirmó que ha presentado una denuncia penal contra el comunicador por presunta agresión física: "Hice la denuncia penal, lo he denunciado por una agresión a través de una barra, que es el soporte de su teléfono, que me golpea en la canilla y me abre una herida. Acabo de pasar médico legista", sostuvo.