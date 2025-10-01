Martín Vizcarra sobre cierre del Congreso del 2019: "No me arrepiento, lo volvería a hacer"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció luego que el último martes 30 de setiembre se cumplieran 6 años del cierre del Congreso en el año 2019, una medida que ratificó pese a las consecuencias políticas y legales que le ha traído.

A través de un video en la plataforma TikTok, el exjefe de Estado aseguró no sentirse arrepentido de disolver el Poder Legislativo y precisó que "lo volvería a hacer", en caso llegase nuevamente a la Presidencia y se encuentre en una situación similar a la de ese entonces.

"Esto ocurrió hace seis años, ¿Y saben qué?, no me arrepiento, lo volvería a hacer. Cerrar un Congreso que estaba tomado por la corrupción y a pesar del tiempo las cosas no han cambiado", se oye decir al exmandatario.

SOBRE LA "GENERACIÓN Z"

En ese sentido, Vizcarra Cornejo expresó su respaldo a las marchas realizadas por la "Generación Z" en contra del Gobierno y cuestionó los casos de abuso policial registrados en dichas movilizaciones: "La represión ataca a los jóvenes que reclaman, incluso, a las personas vulnerables", sostuvo.