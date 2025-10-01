Gobierno de Dina Boluarte plantea declarar de interés nacional la creación de un puerto espacial en el Perú

El gobierno de Dina Boluarte presentó ante el Congreso de la República, un proyecto de ley que busca declarar de "interés nacional y de necesidad pública", la creación del primer puerto espacial en el Perú.

De acuerdo al documento, el Estado peruano "no cuenta actualmente con un Puerto Espacial que permita el lanzamiento autónomo de satélites y el desarrollo de actividades espaciales de manera sistemática".

Beneficios y propósito

El texto legal argumenta que esta carencia limita las capacidades del país en investigación científica, monitoreo ambiental, telecomunicaciones, gestión de riesgos y defensa nacional. La creación del puerto espacial permitiría realizar lanzamientos autónomos de satélites y desarrollar actividades espaciales de manera sistemática.

El proyecto busca "posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial" y reducir la dependencia de proveedores extranjeros para el acceso al espacio, lo que actualmente encarece los costos operativos y restringe la soberanía tecnológica.

Instituciones involucradas

El documento resalta que cuenta con opiniones favorables de la Fuerza Aérea del Perú y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida). En la elaboración de la propuesta también participó la Dirección General de Aviación Civil, entre otras instituciones especializadas en el sector aeroespacial nacional.