Congreso debate hoy acusación contra Betssy Chávez por negociación incompatible y tráfico de influencias

El Pleno del Congreso debate y vota este miércoles a las 3 de la tarde una nueva acusación constitucional contra la expremier y excongresista Betssy Chávez, por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

De acuerdo a la denuncia constitucional presentada por la fiscalía de la Nación en abril del 2023, la acusada habría favorecido con puestos de trabajo en el Estado a familiares de quien sería su pareja, Abel Sotelo Villa. El informe final de la acusación constitucional solicita el levantamiento del antejuicio político.

Chávez Chino es acusada "en su condición de excongresista, exministra de Trabajo y Promoción del empleo y exministra de Cultura, por la presunta comisión del delito negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y se la imputa "por la presunta comisión del delito tráfico de influencias agravado.

Exposición de argumentos de defensa

El informe final fue aprobado en noviembre del 2024 por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el 23 de mayo por la Comisión Permanente del Congreso. Durante la sesión de este miércoles, Betssy Chávez o sus abogados deberán exponer sus argumentos de defensa. El abogado Raúl Noblecilla confirmó su participación en la sesión a través de sus redes sociales.

Aprueban inhabilitarla por fallido golpe de Estado

Por otro lado, el último lunes 29 de setiembre, la Comisión Permanente aprobó inhabilitar a Betssy Chávez por su papel en el golpe de Estado de Pedro Castillo. Esta decisión debe ser ratificada por el pleno parlamentario, aunque todavía no se ha establecido una fecha para esa sesión.