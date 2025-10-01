César Acuña renunciará al Gobierno Regional de La Libertad para postular a la presidencia, confirma Salhuana

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, renunciará a su cargo el 13 de octubre para postular a la presidencia en las elecciones de 2026, según confirmó el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana.

De acuerdo al legislador, Acuña se convertirá en el candidato presidencial oficial del partido que lidera. Salhuana, expresidente del Congreso, declaró a SolTv que Acuña es "el candidato natural del partido" por su "amplia trayectoria pública y privada".

Estas declaraciones refuerzan lo anunciado previamente a diario Correo por Óscar Acuña, coordinador político de APP en La Libertad y hermano del gobernador, quien también había señalado que sería el candidato presidencial para los comicios del próximo año.

Contexto de la decisión

La confirmación se produce horas después de que el propio Acuña Peralta anunciara que definiría su postulación el 13 de octubre, fecha límite para que las autoridades en ejercicio renuncien si desean participar en las elecciones generales.

Investigación del JNE y denuncia "campaña de demolición"

Por otro lado, Salhuana se refirió a las investigaciones iniciadas por el JNE contra Acuña por infringir el principio de neutralidad al participar en actividades partidarias. El parlamentario afirmó que APP está tomando cartas en el asunto para evitar transgresiones normativas, aunque también denunció una "campaña de demolición" contra el partido en los últimos meses.