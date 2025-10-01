César Sandoval: Congreso rechaza interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones

Con 30 votos en contra, 38 abstenciones y 18 votos a favor, el Congreso de la República rechazó el último martes 30 de septiembre, admitir a debate la moción que planteaba interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

El congresista Diego Bazán consideró que Sandoval debía responder por los retrasos de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez, el desabastecimiento de combustible para aviones y las condiciones bajo las cuales el terminal aéreo entró en funcionamiento.

"Creo que, al igual que mi bancada, es nuestra responsabilidad traer al responsable político del sector y exigirle mejores servicios públicos en el transporte aéreo para nuestros ciudadanos", indicó.

Postura en contra de moción

Por su parte, el congresista Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso calificó de "irresponsable" pretender interpelar a un ministro cuando los interpelantes no se hacen presentes para debatir. "Acá lo que se pretende es interpelar a un ministro utilizando mecanismos de control político que se hace cuando el ministro es ineficaz, ineficiente, no cumple con sus funciones, actúa de manera irregular, delictuosa o afecta al país", expresó.

Sandoval se pronuncia

Tras conocer los resultados, el ministro César Sandoval se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde saludó la decisión y manifestó su respeto al fuero parlamentario. "Saludo la decisión del Pleno del Congreso de rechazar el pedido de interpelación en mi contra, planteado por la bancada de Renovación Popular y que solo alcanzó 18 votos", posteó.