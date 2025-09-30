Edward Málaga anuncia moción de censura contra el ministro de Cultura

En medio de los problemas que se suscitaron en Machu Picchu días atrás, el congresista Edward Málaga anunció que desde el Parlamento se están recolectando firmas para presentar una moción de censura contra el titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Fabricio Valencia.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Málaga Trillo reveló que se encuentran conversando con diversos legisladores para que apoyen el documento. Además, mencionó que se espera conseguir más de las rubricas necesarias para presentar el pedido.

“La moción contra el ministro de Cultura está esperando conseguir suficientes firmas por encima del margen para no tener la contingencia de que se vayan a retirar algunas firmas como ha pasado con el caso de (Juan José) Santiváñez”, declaró.

TIENE UNA PÉSIMA GESTIÓN

De acuerdo a Edward Málaga, el ministro de Cultura, a pesar de haber tenido las credenciales para poder asumir el cargo, no ha tenido un buen desempeño en el cargo, por lo que, el congresista calificó su trabajo como ‘desastroso’.