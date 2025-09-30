Patricia Chirinos sobre Betssy Chávez: "Coordinó, ordenó y avaló un atentado contra nuestra democracia"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció luego que la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años al ejercicio de la función pública a la expremier Betssy Chávez.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria saludó la aprobación del proyecto de su autoría y señaló que debe ser ratificado en el Pleno del Congreso por la presunta participación de Chávez Chino en el fallido golpe de Estado del 2022.

"El 7/12/22, Betsy Chávez fue parte del golpe de Estado: coordinó, ordenó y avaló un atentado contra nuestra democracia. Esa traición no puede quedar impune. La Comisión Permanente aprobó la DC de mi autoría que la inhabilita. Ahora el Pleno debe ratificarlo. El Perú merece justicia y respeto al orden constitucional", se lee en el tuit.

SOBRE LA VOTACIÓN

Cabe precisar que el informe final contra Betssy Chávez fue aprobado con 17 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Para Raúl Noblecilla, abogado de Chávez Chino, el pedido de Patricia Chirinos para inhabilitar a su cliente es "absurdo" y advirtió que el pueblo saldría a las calles para defender a la expremier.