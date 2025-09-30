Rafael López Aliaga envía mensaje al cardenal Carlos Castillo: “La Iglesia no puede meterse en política”

Luego de las declaraciones del cardenal Carlos Castillo sobre las protestas de la Generación Z, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, decidió enviarle un mensaje al religioso por la postura que adoptó en las protestas del último fin de semana.

En medio de una entrevista en Willax, el burgomaestre de la capital mencionó que puede compartir puntos de vista sobre lo que viene aconteciendo en el sector político. Además, apoyó lo mencionado por Castillo.

“Lo que él ha dicho es totalmente válido. La Iglesia no puede meterse en política y la política tampoco meterse en la Iglesia, pues. Tiene que haber una muralla china ahí. Y está muy bien lo que ha dicho, o sea, lo suscribo al 100%”, mencionó.

DECLARACIONES DE CARLOS CASTILLO

Durante la comunicación para los feligreses, el cardenal Carlos Castillo respaldó las protestas de la Generación Z, precisando que los jóvenes que salieron a las calles del Centro de Lima el fin de semana, quieren que su voz se escuche a nivel mundial.