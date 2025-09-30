Américo Gonza arremete contra Betssy Chávez y Aníbal Torres: “Utilizaron a Pedro Castillo”

Luego de que se aprobara en la Comisión Permanente, el informe final que recomienda inhabilitar a Betssy Chávez por 10 años para que no pueda ejercer un cargo público, el parlamentario de Perú Libre, Américo Gonza, arremetió contra la expremier y exministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Aníbal Torres.

En una entrevista en Canal N, el legislador culpó a Chávez Chino y Torres Vásquez, por el fallido golpe de Estado que dio el 7 de diciembre Pedro Castillo, ya que, ambos buscaban que el exmandatario deje el poder y puedan beneficiarse para su carrera política.

"Hemos votado en contra (de la inhabilitación de Castillo). Consideramos que él fue utilizado por esta gente (Betssy Chávez y Aníbal Torres). A mí lo que me da bronca es que no esté este nefasto personaje que es Aníbal Torres", comentó.

¿POR QUÉ NO SE BUSCÓ INHABILITAR A ANÍBAL TORRES?

De acuerdo a Américo Gonza, el Congreso también debió buscar una inhabilitación para Aníbal Torres, ya que, considera que lo que le sucedió a Pedro Castillo fue responsabilidad del expremier. “Lo que me da bronca es que aquí no esté el nefasto personaje que es Aníbal Torres.