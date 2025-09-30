Alejandro Muñante sobre Héctor Valer: "Creo que sí actuó mal el congresista"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció tras el lamentable incidente protagonizado por Héctor Valer (Somos Perú), quien perdió los papeles y escupió a un periodista durante un evento en Juliaca.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario lamentó lo ocurrido y señaló que ambas partes actuaron mal durante el altercado. Asimismo, indicó que el caso de Valer Pinto debería ser revisado en la Comisión de Ética.

"Eso se tiene que corregir. Son reacciones que no se deben dar y que la Comisión de Ética debería en este caso evaluar. Yo creo que sí actuó mal el congresista Valer, y también actuó mal el periodista, que lo increpó de esa manera", dijo.

NIEGA ESCUPITAJO

En diálogo con Panamericana Televisión, el congresista Héctor Valer se refirió al impase ocurrido con el comunicador Max Lanza y negó haberle escupido: "Lo que hice es encarar al periodista. El periodista dice que yo le he escupido porque, seguramente, ha salido alguna gota de saliva en el momento que estoy hablando", sostuvo.