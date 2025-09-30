Carlos Bruce cuestiona inauguración de la Vía Expresa Sur: “Está a medio hacer”

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, criticó la reciente inauguración de la Vía Expresa Sur realizada por la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, al señalar que la obra fue presentada de manera incompleta. “La vía expresa como está hoy está a medio hacer”, enfatizó la autoridad edil, tras remarcar que este fue el motivo por el cual su comuna decidió no participar del acto oficial.

Surco reclama obras complementarias

El alcalde de Surco sostuvo que, pese a reconocer la importancia de esta infraestructura para la conectividad de los vecinos, su estado actual no resuelve los problemas de tránsito. “Es una obra necesaria y que a los surcanos nos va a beneficiar para poder tener una salida fluida hacia el sur de la ciudad y también hacia el norte, pero una vía expresa sur bien hecha y terminada”, expresó.

El burgomaestre también señaló que su municipio ya ha gestionado pedidos formales para mejorar la situación. “Nos hemos puesto en contacto con EMAPE. Le hemos enviado dos cartas para pedirles que se instalen en el corto plazo los puentes peatonales”, precisó, advirtiendo que mientras no se implementen estos elementos, los vecinos seguirán enfrentando dificultades.

Intercambios viales y compromisos futuros

El alcalde surcano recalcó que, además de los puentes peatonales, aún faltan obras de mayor envergadura para que la vía cumpla con su objetivo. “Esperamos que a futuro muy pronto, ojalá, se instalen los intercambios viales para terminar con esos odiosos congestionamientos que nos afectan sobre todo a los surcanos”, manifestó. Asimismo, reafirmó su disposición al diálogo con la comuna capitalina. “Vamos a seguir en contacto con EMAPE y con la Municipalidad de Lima para tratar de minimizar estas afectaciones negativas que esta obra hecha todavía a medias está acosándole a los vecinos surcanos”, subrayó.