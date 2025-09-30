Solo 9% de peruanos muestra gran interés en la política, según encuesta de IEP

El último informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el desinterés hacia la política sigue predominando en la ciudadanía. Según la medición, apenas un 9% afirma tener “mucho” interés en estos temas, mientras que un 28% señala estar “algo interesado”. En contraste, la gran mayoría se mantiene distante: 40% indica que tiene “poco” interés y 23% declara no tener “ninguno”.

Diferencias por nivel educativo y grupos sociales

La encuesta también muestra que el interés varía según la formación académica. Entre quienes cuentan con educación superior, el 15% asegura interesarse mucho en la política, mientras que en la población con educación básica este porcentaje baja a solo 4%. Por otro lado, el estudio evidencia que en los sectores con menor escolaridad predominan las respuestas de “poco” o “nada” de interés.

Foto: Instituto de Estudios Peruanos

De acuerdo con el IEP, las diferencias también se aprecian en la identificación ideológica. Así, el 12% de quienes se ubican en la derecha política manifiestan tener gran interés, cifra superior al 7% en el centro y al 9% en la izquierda. Pese a ello, en todos los grupos predomina el desinterés, consolidando la percepción de una ciudadanía distante de los asuntos públicos.

Foto: Instituto de Estudios Peruanos

El informe concluye que “el 63% de la población se ubica entre quienes muestran poco o ningún interés en la política”, un dato que refleja la crisis de representación y el desgaste de la confianza en las instituciones democráticas del país.