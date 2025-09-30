Congresista solicita que se interrogue a Erick Moreno 'El Monstruo' antes de extradición

Parlamentario considera que la declaración del cabecilla criminal es vital para identificar cómplices dentro de la Policía y el Estado peruano.

El congresista Carlos Zeballos, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, solicitó formalmente al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, que el delincuente peruano Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, rinda declaraciones antes de ser entregado a las autoridades peruanas. La petición busca obtener información sobre los nexos y apoyos que facilitaron su salida del país.

Pedido al gobierno paraguayo

En una carta fechada en Lima el 29 de septiembre de 2025, Zeballos reconoció la captura del líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte como un avance clave en la lucha contra la delincuencia regional. El legislador subrayó que la versión de Moreno podría ayudar a identificar posibles vínculos con miembros de la Policía Nacional del Perú y otros funcionarios del Estado peruano.

El parlamentario enfatizó que el testimonio del detenido tendría un alto valor probatorio para esclarecer quiénes lo protegieron, cómo logró evadir a la justicia y si existió una red organizada detrás de su fuga y posterior refugio en Paraguay.

Interrogatorio antes de la repatriación

Zeballos planteó que la Fiscalía de la Nación paraguaya realice las diligencias mientras Moreno permanece recluido en el penal de máxima seguridad de Emboscada. Según señaló, esta etapa es fundamental para recabar pruebas y garantizar que la investigación en el Perú avance sin omitir detalles cruciales.

La carta también advierte que el propio Moreno expresó temor por su vida en caso de ser trasladado al Perú, lo que refuerza la necesidad de tomar su declaración en territorio paraguayo, donde se preserven garantías de seguridad.

Contexto del proceso de extradición

Moreno fue detenido en la ciudad paraguaya de San Lorenzo, donde vivía en la clandestinidad con apoyo de su pareja. Durante el operativo, se incautaron teléfonos móviles y un pasaporte falso, elementos considerados claves para rastrear contactos criminales en la región. Actualmente enfrenta un proceso de extradición hacia el Perú por delitos de secuestro, extorsión, homicidio y sicariato.