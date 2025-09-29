Boluarte cuestiona marchas de la "Generación Z": "No es justicia social, es una plataforma política"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció tras las movilizaciones del último fin de semana protagonizadas por gremios de transporte y la denominada "Generación Z" ante la crisis de inseguridad que se vive en el país por el incremento de atentados extorsivos contra los transportistas.

Durante una actividad oficial, la jefa de Estado cuestionó dichas manifestaciones asegurando que no buscan una solución al tema de inseguridad y que el único objetivo es su salida inmediata del poder.

"Hay algunos líderes que dicen por allí justicia social y hay que salir a las calles a reclamar y a protestar, ¿Pero qué ponen en su plataforma de lucha?, cierren el Congreso, renuncia Dina Boluarte [...] esa no es una justicia social, esa es una plataforma política que yo no lo puedo resolver", dijo.

DESCARTA SU RENUNCIA

En ese sentido, Boluarte Zegarra descartó cualquier posibilidad de renunciar a la Presidencia: "Yo soy una mujer demócrata y afianzaremos nuestra democracia", sostuvo.