Keiko Fujimori recuerda a ‘Nano’ Guerra García a dos años de su partida: “Su ejemplo permanece vivo”

Este 29 de setiembre se cumple dos años del fallecimiento de Hernando ‘Nano’ Guerra García, uno de los integrantes que fue parte de Fuerza Popular. Ante ello, la lideresa del partido político, Keiko Fujimori, le rindió un homenaje al desaparecido congresista por sus redes sociales.

A través de su publicación, Fujimori Higuchi mencionó que la militancia siempre tiene presente al exlegislador, quien falleció a costa de un problema patológico. Además, mencionó que dentro del partido continúan compartiendo ideas en beneficio de todos los peruanos.

“Hoy se cumplen dos años del fallecimiento de Nano Guerra García. Desde Fuerza Popular rendimos homenaje a su incansable compromiso con el Perú y a su defensa de los emprendedores, siempre en el centro de su lucha. Su ejemplo permanece vivo y nos inspira a seguir trabajando por un país unido y con oportunidades para todos”, escribió.

¿QUIÉN REEMPLAZÓ A ‘NANO’ EN EL CONGRESO?

Tras su inesperada partida en Arequipa, ‘Nano’ Guerra García fue reemplazado en el Congreso por el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien aseguró continuar con la labor que estaba realizando el desaparecido exlegislador.