Dina Boluarte descarta renuncia tras protestas de transportistas y ‘Generación Z’

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que no renunciará a su cargo tras las recientes manifestaciones en su contra, protagonizadas por transportistas y grupos autodenominados ‘Generación Z’. La mandataria señaló que estas protestas no buscan justicia social, sino que obedecen a “una cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos”.

Boluarte indicó que solo “algunas voces” exigen su salida y reafirmó su compromiso con la democracia. “Soy una mujer demócrata y afianzaremos nuestra democracia. Por eso no voy a renunciar porque algunas voces están acostumbradas a vivir en la anarquía, en el desorden y en la violencia”, manifestó desde la sede del Ministerio de Trabajo.

La jefa de Estado también destacó los logros de su gestión, resaltando la estabilidad económica del país y reiterando que su objetivo es dejar un Perú distinto al que recibió. Rechazó que las manifestaciones representen demandas legítimas de justicia social, sino “plataformas políticas que no puedo resolver”.

BOLUARTE INSTA A LA CIUDADANÍA A REFLEXIONAR EN ELECCIONES DE 2026

En su discurso, Boluarte recordó la importancia de la paz y el diálogo en democracia, instando a los ciudadanos a reflexionar sobre su voto en las próximas elecciones de abril de 2026. “Ahora que hemos aprendido a vivir en democracia y en paz, miremos a quién elegimos. No a pequeños líderes que creen que generando disturbios van a cambiar la historia del Perú”, enfatizo.