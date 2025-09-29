Congreso: aprueban informe que recomienda inhabilitar 10 años a Betssy Chávez

Con 17 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso decidió aprobar el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años al ejercicio de la función pública a la expremier Bettsy Chávez.

De acuerdo al documento compartido por la legisladora de Renovación Popular, Patricia Chirinos, la extitular de la PCM en el Gobierno de Pedro Castillo vulneró los artículos 38,39 y 45 de la Constitución Política tras su participación en el fallido golpe de Estado de Castillo Terrones.

TODO DEPENDERÁ DE LOS PARLAMENTARIOS

Tras darse el visto bueno en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el Congreso será el encargado de decidir el futuro de Betssy Chávez en la política peruana. En las votaciones, los integrantes de la Comisión Permanente no podrán votar.

Cabe mencionar que, el abogado de Chávez Chino, Raúl Noblecilla calificó de ‘absurdo’ el pedido de Patricia Chirinos, asegurando que el pueblo saldrá a las calles para defender a la expremier, quien salió de prisión hace más de tres semanas.