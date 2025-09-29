Acuña anuncia que APP no apoyará censuras ni interpelaciones a ministros: "Somos una bancada sensata"

El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, anunció que la bancada de su partido no apoyará ninguna iniciativa para interpelar o censurar a los ministros de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En declaraciones a la prensa, el también gobernador regional de La Libertad aseguró que su agrupación política apuesta por la "estabilidad" y la "gobernabilidad" a pocos meses de llevarse a cabo las próximas elecciones generales en nuestro país.

"Buscamos estabilidad, buscamos gobernabilidad, somos una bancada sensata. A pocos meses de tener a un nuevo presidente sería irresponsable censurar a los ministros", manifestó Acuña Peralta.

PIDE ESTABILIDAD

En ese sentido, el excandidato presidencial exhortó al Congreso de la República a dar "estabilidad" al Perú y desistir de cualquier intento para remover a los miembros que hoy componen el Gabinete Ministerial.