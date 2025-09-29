Política

Hace una hora

Acuña anuncia que APP no apoyará censuras ni interpelaciones a ministros: "Somos una bancada sensata"

El líder de APP aseguró que su bancada busca "estabilidad" y "gobernabilidad" a pocos meses de las próximas elecciones generales.



El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, anunció que la bancada de su partido no apoyará ninguna iniciativa para interpelar o censurar a los ministros de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En declaraciones a la prensa, el también gobernador regional de La Libertad aseguró que su agrupación política apuesta por la "estabilidad" y la "gobernabilidad" a pocos meses de llevarse a cabo las próximas elecciones generales en nuestro país.

"Buscamos estabilidad, buscamos gobernabilidad, somos una bancada sensata. A pocos meses de tener a un nuevo presidente sería irresponsable censurar a los ministros", manifestó Acuña Peralta.

PIDE ESTABILIDAD

En ese sentido, el excandidato presidencial exhortó al Congreso de la República a dar "estabilidad" al Perú y desistir de cualquier intento para remover a los miembros que hoy componen el Gabinete Ministerial.


