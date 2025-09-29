Rafael López Aliaga propone reducir ministerios: “Hay un montón de gente que no trabaja”

En vísperas de las elecciones generales del 2026 y a pesar de que no confirma si estará presente en los comicios electorales con Renovación Popular, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al parecer ya entró a una campaña política.

Durante una actividad en San Juan de Lurigancho (SJL), el burgomaestre de la capital propuso la disminución de las carteras ministeriales del Ejecutivo, ya que, dentro de las entidades del Gobierno, existen personas que no laboran en beneficio del país.

“18 ministerios no es normal. Bajar a seis ministerios para eliminar las órdenes de servicio, eliminar un montón de gente que no trabaja. Que esa plata vaya a infraestructura”, aseguró la autoridad edil de Lima.

PIDE DOTAR A LA PNP DE INTELIGENCIA

Ante los constantes hechos criminales que se registran en el territorio peruano todos los días, Rafael López Aliaga hizo un llamado al Gobierno de Dina Boluarte para que pueda invertirse en inteligencia en beneficio de la Policía Nacional del Perú (PNP).