Ministro de Trabajo sobre protestas de la Generación Z: “Rechazo la violencia y ataque a la propiedad”

El último fin de semana se realizó dos nuevas protestas en el Centro de Lima, la cual fue encabezada por la Generación Z, quienes buscaron alzar su voz de protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, ante los constantes casos criminales en Lima.

Ante esta situación, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, se pronunció sobre lo acontecido el sábado y domingo, asegurando que desde el Ejecutivo se muestran en contra de cualquier acto vandálico en prejuicio de la ciudadanía.

“Respeto todas las opiniones. Rechazo todo lo que sea violencia, el ataque a la propiedad privada y pública”, mencionó en un primer momento, sin embargo, buscó desviar sus comentarios sobre las personas que salieron a protestar. “Saludó a la generación buena que entraron a la plataforma Mi Carrera”.

MANIFESTACIONES AHUYENTARÍAN INVERSIONES

A pesar del pedido de la población para trabajar contra la delincuencia, el ministro de Trabajo aseguró que las manifestaciones violentas estarían perjudicando al Perú, ya que, inversionistas estarían pensando dos veces en hacerlo en el país.