'El Monstruo': Santiváñez revela que dos policías le habrían filtrado información

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, reveló que un colaborador eficaz advirtió la presunta participación de "dos malos efectivos" que filtraban información al detenido Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.

"A raíz de la entrevista que nosotros tuvimos con el colaborador eficaz, nos manifestó que existiría la participación de cuanto menos dos malos efectivos que estarían brindando información al 'Monstruo'", dijo.

"Las investigaciones tienen que continuar para corroborar esta información", añadió el ministro tras precisar que uno de estos efectivos fue intervenido en un operativo policial durante un allanamiento para la recuperación de armamento.

Equipo especial

Santiváñez relató que, cuando estuvo a cargo del Ministerio del Interior (Mininter), se conformó un equipo especial bajo el mando de tres coroneles con grupos reducidos de policías para esta investigación. Detalló que, durante su gestión en el Interior, se mantuvo comunicación constante con los ministros de Brasil y Paraguay sobre el caso.

Respuesta a críticas y extradición

El ministro respondió directamente a las críticas del comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, quien lo responsabilizó de un operativo fallido. "Lo que está saliendo a decir este señor Rivadeneyra es absolutamente falso. Él nunca recurrió a mi despacho, nunca informó absolutamente nada del tema", sostuvo, asegurando que si se revisan los registros de visitas se confirmará que Rivadeneyra jamás ingresó a su oficina.

Respecto al proceso que afronta Moreno en Paraguay, Santiváñez explicó que existen dos vías posibles, la extradición o expulsión. "Los tiempos van a ser determinados por la justicia paraguaya. Hay extradiciones que han demorado dos meses como otras que han tardado dos años", comentó.