Congresista Héctor Valer escupe a periodista tras una discusión en evento en Juliaca

Un tenso cruce de palabras se produjo en Juliaca, Puno, el pasado 27 de septiembre, cuando un periodista de la zona encaró al congresista Héctor Valer por sus declaraciones pasadas sobre las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. El comunicador le recordó al parlamentario que en aquella época colocó imágenes de ciudadanos fallecidos junto a una bandera roja con la hoz y el martillo, insinuando que tenían vínculos con agrupación terrorista. “A la región de Puno usted la calificó que los protestantes eran de Sendero Luminoso en el Congreso de la República”, cuestionó.

“Nunca he terruqueado las marchas”

Ante las acusaciones, Valer trató de precisar que “hay una palabra distorsionada ahí” y explicó que lo que mostró fue la bandera con la hoz y el martillo “que representa al comunismo del Partido Comunista Chino y también del Partido Comunista”. Sin embargo, al ser increpado por haber colocado las fotos de los fallecidos, respondió: “Delante, delante, no junto”, justificando además que lo hizo porque “el Partido Comunista perdió cinco líderes en Ayacucho”.

El periodista insistió: “¿Acaso los heridos y los muertos son comunistas? Usted necesita votos ahora”. A lo que Valer replicó: “Yo no he venido a pedir votos”. La confrontación subió de tono cuando se le preguntó por qué “terruqueaba las marchas”. El congresista aseguró tajantemente: “Nunca he terruqueado las marchas. Jamás”. Frente a la réplica del comunicador —“Siempre lo ha hecho”—, Valer respondió: “Entonces, nunca hubiera sido primer ministro de Pedro Castillo”.

El episodio terminó de manera abrupta cuando el parlamentario intentó retirarse del lugar y fue seguido por los periodistas. En medio de la presión de las preguntas, Valer terminó escupiendo al comunicador que lo increpaba. La acción fue respondida de inmediato: “Eso es una llama”, le dijo el hombre de prensa, visiblemente indignado.