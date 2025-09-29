Congreso debatirá hoy 29 de setiembre denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra y Betssy Chávez

La Comisión Permanente del Congreso se reúne este lunes 29 de septiembre desde las 3:00 de la tarde para revisar diversas acusaciones constitucionales contra exautoridades del Poder Ejecutivo. En la agenda destacan los expedientes que alcanzan al expresidente Martín Vizcarra y a la ex primera ministra Betssy Chávez. La sesión se desarrolla en el hemiciclo parlamentario bajo modalidad semipresencial.

Procesos con cargos distintos

El caso de Martín Vizcarra se centra en la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado durante su gobierno. De acuerdo con el informe sometido a debate, tanto él como la exministra Ana Teresa Revilla habrían incurrido en delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en dicho proceso.

En el caso de Betssy Chávez, la denuncia surge de su participación durante el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 ejecutado por Pedro Castillo. Se le acusa de vulnerar los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú y el informe recomienda su inhabilitación por un periodo de diez años para ocupar cargos públicos.

El desenlace de este debate marcará un punto clave en la trayectoria política y judicial de ambos exfuncionarios. Las decisiones que adopte la Comisión Permanente podrían abrir nuevas etapas en las investigaciones que los involucran.