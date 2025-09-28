'El Monstruo': Piden citar a Malaver al Congreso por presunta filtración de información de la PNP

Tras la detención de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', la Policía de Paraguay reveló que el delincuente había logrado escapar en un operativo previo debido a fuga de información desde Perú. Esta información fue reforzada por el periodista paraguayo Iván Leguizamón quien advirtió que el operativo en San Lorenzo estuvo en riesgo por la alerta de agentes de la PNP.

Ante este hecho, la presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, pidió al ministro del Interior, Carlos Malaver, un informe detallado sobre estas denuncias, fundamentando su requerimiento en los artículos constitucionales y reglamentarios correspondientes.

Paralelamente, el congresista Edward Málaga Trillo solicitó citar a Malaver Odias y al suspendido comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, para que brinden explicaciones concretas sobre el caso.

Fundamentos de la solicitud

El parlamentario Málaga Trillo recordó en un oficio dirigido a Paredes que el Moreno Hernández aseguró haber recibido ayuda de agentes policiales peruanos durante su detención en San Lorenzo, en Paraguay.

Dicho documento señala que "se hace necesaria una explicación oficial, sustentada y verificada al respecto" sobre el funcionamiento de las instituciones peruanas involucradas en este caso tras la captura del criminal en Paraguay.