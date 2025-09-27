Congreso revisará denuncias constitucionales en contra de Martín Vizcarra y Betssy Chávez este lunes

La Comisión Permanente del Congreso, presidida por José Jerí, sesionará este lunes 29 de septiembre desde las 15:00 horas en el Hemiciclo de Sesiones del Parlamento para debatir denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra y Betssy Chávez.

Contra Vizcarra Cornejo se recomienda acusarlo por haberse "interesado indebidamente en forma directa" en la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado, pese a no cumplir con los requisitos legales. La denuncia, presentada originalmente por la exfiscal Patricia Benavides, incluye también a la exministra de Justicia Ana Teresa Revilla Vergara por los mismos cargos.

Caso Betssy Chávez y Pedro Castillo

En el caso de la extitular del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, se recomienda acusarla por su "activa participación en la ejecución de acciones previas y posteriores, así como durante el inconstitucional e ilegal golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022" realizado por Pedro Castillo.

La denuncia constitucional (351), presentada por la congresista Patricia Chirinos, propone su inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública. También se evaluará la denuncia interpuesta por la suspendida fiscal Delia Espinoza contra Castillo por presunto cohecho pasivo impropio.

Denuncias contra Delia Espinoza

La agenda incluye la admisión a trámite de la denuncia presentada por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto contra la fiscal Espinoza por presunta infracción constitucional y posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Asimismo, se evaluará la improcedencia de la denuncia de Alcarraz contra Espinoza en el extremo referido al delito de prevaricato. Los exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y Félix Chero (Justicia) también están incluidos en las acusaciones por presunto cohecho pasivo propio.