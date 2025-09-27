Congreso: proponen entregar terrenos gratuitos a militares y policías que combatieron el terrorismo

El congresista de Somos Perú, Héctor Valer Pinto, presentó un proyecto de ley que plantea otorgar terrenos de propiedad estatal a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que combatieron al terrorismo.

La iniciativa establece que los postulantes deberán figurar en el Registro de Defensores de la Democracia, administrado por el Consejo de la Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia". De acuerdo a las necesidades de los beneficiarios, los terrenos podrán destinarse a vivienda o producción agropecuaria.

Mecanismos de adjudicación

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) sería la entidad responsable de identificar, sanear y adjudicar los terrenos estatales en coordinación con el Ministerio del Interior o de Defensa.

La adjudicación se realizará progresivamente, priorizando criterios como mayor antigüedad en el reconocimiento, grado de discapacidad o situación de vulnerabilidad socioeconómica. Los predios deberán ubicarse en la región donde el beneficiario resida con al menos dos años de antigüedad según su DNI.

Restricciones y reconocimiento

El proyecto establece la prohibición de transferir los terrenos durante los primeros diez años posteriores a la adjudicación, buscando evitar el uso especulativo. La única excepción aplicaría por fallecimiento del beneficiario.

La propuesta legislativa busca materializar el reconocimiento del Estado a quienes arriesgaron sus vidas en defensa del sistema democrático, según fundamenta el congresista Valer en la exposición de motivos.