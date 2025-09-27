Patricia Juárez: Fuerza Popular todavía no ha definido su posición sobre censura a ministro Santiváñez

La parlamentaria Patricia Juárez Gallegos señaló que hasta el momento su bancada, Fuerza Popular, no ha tomado una decisión respecto a la moción de censura contra el ministro Juan Santiváñez. Señaló que en los próximos días definirán si apoyan o no la referida iniciativa.

La permanencia del titular del Ministerio Justicia y Derechos Humanos en el Poder Ejecutivo ha desatado polémica tras la difusión de audios que lo vincularían con un presunto tráfico de influencias en el Tribunal Constitucional, a favor del expolicía Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo'.

INTERPELACIÓN PREVIA

Por ello, parlamentarios de distintos partidos políticos firmaron la moción de censura contra Santiváñez Antúnez, y el titular del Congreso, José Jerí Oré, dijo que este lunes 29 de setiembre se evaluaría la admisibilidad de la solicitud, impulsada por la legisladora Susel Paredes Piqué.

"Aún no tenemos una decisión. Estamos en semana de representación y de ahí analizaremos. Pero allí hay un tema, desde mi punto de vista de abogada, entiendo que el reglamento señala que debe de haber una interpelación previa, una invitación previa o la presencia voluntaria de un ministro antes de la censura", dijo a Canal N.