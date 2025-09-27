Presidenta Boluarte apoyó nuevo salvataje financiero de Petroperú: Es una empresa estratégica

Según el acta de la sesión del Consejo de Ministros del pasado 3 de setiembre, la mandataria Dina Boluarte apoyó el nuevo rescate financiero de Petroperú. Tres semanas después, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó un crédito de US$287,3 millones.

Entre el 2013 y mayo del presente año, la empresa ha recibido más de S/24.000 millones en préstamos provenientes del Estado, pese a que funcionarios del actual gobierno, reiteradamente, han señalado que no se invertirá más dinero en dicha empresa.

JUNTA DE ACCIONISTAS

En la referida acta, a la que tuvo acceso El Comercio, Boluarte Zegarra consideró que Petroperú es una “empresa estratégica” pues “cumple un rol importante en la economía nacional”, y destacó que su cobertura llega a todo el territorio, informa canal N.

El pasado 19 de setiembre, el directorio de Petroperú informó que la compañía tiene pérdidas equivalentes al 53% de su capital social al mes de julio. Por lo que se convocó inmediatamente a una Junta de Accionistas para definir medidas frente a la crisis.