Ministro Ángel Manero aclara polémica por priorizar agua para minería: “Fueron sacadas de contexto”

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, aclaró sus recientes declaraciones en las que aseguró que, en situaciones de escasez, el agua debería destinarse primero a la minería antes que a la agricultura. Tras la polémica generada, el funcionario sostuvo que sus expresiones fueron sacadas de contexto.

“Estamos acostumbrados a que tergiversen las declaraciones. Fueron sacadas de contexto”, indicó Manero, quien explicó que el ministerio trabaja actualmente en más de 20 proyectos de irrigación. Estas iniciativas, afirmó, buscan garantizar el acceso al agua no solo para la agricultura, sino también para la población y otras actividades económicas.

El titular del sector enfatizó que dichos proyectos permitirán ampliar la frontera agrícola en más de un millón de hectáreas y asegurar recursos hídricos para miles de agricultores en todo el país. Según dijo, la meta es que el agua deje de ser fuente de conflictos y se convierta en un recurso compartido.

AGRICULTORES CUESTIONAN LA POSTURA DEL MINISTRO

Las declaraciones iniciales del ministro Manero fueron criticadas por diferentes sectores, especialmente por gremios agrícolas, que se sintieron relegados frente a la minería. El ministro había señalado dar prioridad a la actividad minera, por su capacidad de generar ingresos en menor tiempo, ya que puede contribuir al financiamiento de infraestructura hídrica en el país.