Julio Gagó cuestiona a López Aliaga por Vía Expresa Sur: “Hay una pista sin expediente técnico”

Después de varias semanas de haberse inaugurado la nueva Vía Expresa Sur, el regidor de Lima, Julio Gagó cuestionó al burgomaestre de la capital, Rafael López Aliaga, por los trabajos realizados por Emape tras encargo de la Municipalidad de Lima.

Durante una entrevista en Exitosa, el también excongresista aseguró que desde la comuna edil designaron a realizarle la obra, sin haberse presentado ningún tipo de estudio, por lo que, ahora se están pagando las consecuencias.

"Haber hecho una pista me parece bien, pero tiene que decir las cosas como son, decirle la verdad a la gente, que ha hecho una pista momentáneamente sin expediente técnico a pesar de que él ha dicho muchas veces que eso atrasa, pero no se da cuenta que eso no solamente es para hacer la pista, es para ver el transporte alrededor y en los próximos años es que no haya los problemas que estamos viviendo actualmente", mencionó.

GRAN CAOS VEHÍCULAR

En un recorrido que realizó un equipo de 24 Horas, el último jueves 25 de setiembre, en horas de la noche, se comprobó que la autopista que iba a ser un alivio para los conductores, continúa registrando enormes embotellamientos de tránsito.