Dina Boluarte tras caída de ‘El Monstruo’: “Reafirma nuestro compromiso de luchar contra la delincuencia”

Durante su participación en la Convención Minera Perumin 37, Dina Boluarte decidió pronunciarse sobre la captura de Erick Moreno Hernández, alías ‘El Monstruo’, en Paraguay el último miércoles 24 de setiembre tras varios meses de búsqueda.

En su pronunciamiento, la mandataria felicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) por la intervención del criminal más buscado del país. Además, recalcó que su gestión no dará su brazo a torcer para continuar luchando contra la inseguridad ciudadana.

“No quiero terminar estas palabras sin antes felicitar a nuestra Policía Nacional que en trabajo conjunto con la Policía de Paraguay concretó la captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', uno de los cabecillas más buscados de nuestra región. Su captura es un contundente golpe al crimen organizado transnacional y reafirma nuestro compromiso con la Policía y la lucha contra la delincuencia y con nuestros compatriotas", declaró.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA ‘EL MONSTRUO’?

Tras su caída en Paraguay, jueces del país solicitaron prisión preventiva contra ‘El Monstruo’, quien permanecerá recluido en el penal Martín Mendoza, ubicado en la ciudad de La Emboscada, donde compartirá centro con uno de los criminales más peligrosos del país vecino, Armando Javier Rotela.