Congreso: piden citar a ministro Malaver por presunta filtración de información a 'El Monstruo'

Tras declaraciones del criminal Erick Moreno, alias "el Monstruo", que recibía información de agentes policiales para evitar su captura, el legislador Edward Málaga solicitó la presencia en el Congreso del ministro del Interior, Carlos Malaver y del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.

Como se recuerda, luego de su captura en Paraguay, el cabecilla del grupo criminal Los injertos del cono norte respondió a los medios de comunicación de aquel país, afirmando que desde la PNP lo protegían y que mantenía contacto con altos mandos policiales para evadir a la justicia.

El legislador envió un oficio a la parlamentaria Karol Paredes, titular de la Comisión de Defensa, a fin de que cite al ministro del Interior y al comandante general de la PNP para que informen sobre presuntas filtraciones en la Policía Nacional en favor de delincuentes y grupos criminales.

Además, deberán detallar las "acciones preventivas, correctivas y punitivas que hayan dispuesto al respecto". Sustenta su pedido en la versión de la prensa paraguaya y de un de un alto mando policial de dicho país, quienes dejaron entrever que lo afirmado por "El Monstruo" era cierto.