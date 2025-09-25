Ángel Delgado sobre Tomás Gálvez: "Le toca iniciar los primeros pasos en una dirección distinta a lo que ha sido la Fiscalía"

El analista político, Ángel Delgado, se pronunció sobre la designación de Tomás Gálvez Villegas como nuevo fiscal de la Nación interino, en reemplazo de Delia Espinoza, quien fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En entrevista para Willax, el analista político señaló que la gestión de Gálvez Villegas tiene la responsabilidad de enrumbar al Ministerio Público en una dirección distinta a la que ha estado tomando en los últimos años.

"Le toca a él iniciar los primeros pasos firmes y seguros en una dirección distinta a lo que ha sido la fiscalía hasta hoy. Ha sido una herramienta al servicio de intereses subalternos, ajena a lo que estipula la ley y la Constitución. La situación es complicada, porque va a estar en una encrucijada. Unos y otros van a pugnar para exigirle una serie de cosas, pero él tiene que actuar con firmeza", dijo.

SOBRE DELIA ESPINOZA

Asimismo, Delgado criticó la actitud de Espinoza Valenzuela, quien ha venido cuestionando duramente su suspensión del cargo: "Esta señora ya ha roto todos los límites de la prudencia y del actuar de modo tranquilo. Está dando una falsa imagen", sostuvo.