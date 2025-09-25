Gustavo Adrianzén sobre discurso de Dina Boluarte en Asamblea de la ONU: “Sentí un orgullo profundo”

En medio de la llegada de Dina Boluarte a Estados Unidos para que pueda participar en una edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el representante del país ante la ONU, Gustavo Adrianzén, decidió opinar sobre los comentarios vertidos por la dignataria.

Durante sus declaraciones a TV Perú, el expremier aseguró que se mostró feliz por el papel que cumplió la mandataria en territorio norteamericano. Además, manifestó que Boluarte Zegarra representó de una buena manera al ciudadano peruano.

"Sentí un orgullo profundo porque vi a la mujer peruana hablándole a la humanidad y, en segundo lugar, porque se recordó la memoria del embajador Pérez de Cuéllar, uno de los más notables, que ha marcado huella", comentó.

PRONTA LLEGADA DE LULA DA SILVA AL PERÚ

Entre los principales acuerdos que pudo concretar Dina Boluarte en este evento, es una reunión con el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien estaría llegando al territorio nacional en los primeros meses del 2026.