Ruth Luque cuestiona a quienes se oponen a la censura de Santiváñez: "Hay dinistas y santivañistas"

La congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, se pronunció luego que el presidente del Congreso, José Jerí, anunció que entre el lunes y martes la Mesa Directiva definirá la admisibilidad de la moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

En declaraciones para Canal N, el titular del Parlamento señaló que se deberá evaluar si la moción contra el titular del Mijus se admite o no a trámite debido a que existen opiniones divididas sobre la forma en la que fue presentada.

"Hay 2 posiciones, los que consideran que la censura de por sí ya es un instrumento de control político que tiene que pasar directamente y, por otro lado, quienes dicen que no ha habido un proceso de interpelación previa. En consecuencia, hay una doble interpretación. Por eso, la Mesa Directiva, de forma colegiada y con la asesoría de la Oficialía Mayor, va a tomar una decisión, seguramente, entre el lunes y martes", dijo Jerí.

"SANTIVAÑISTAS"

Mediante su cuenta en la plataforma X, la legisladora de izquierda calificó de "dinistas" y "santivañistas" a todos sus colegas que cuestionan la moción de censura contra Santiváñez Antúnez.

"Olvidan que Santivañez ha venido a comisiones, olvidan que ya fue censurado y también olvidan que la censura es un retiro de confianza política ante un hecho grave, ahora ya podemos decir que hay dinistas y santivañistas", se lee en el tuit.