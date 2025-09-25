Víctor Andrés García Belaúnde a Santiváñez tras captura de ‘El Monstruo’: “Le adelantaron la Navidad”

Tras confirmarse la captura de Erick Moreno Hernández, alías ‘El Monstruo’, en Paraguay luego de varios meses de búsqueda, el excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, decidió pronunciarse sobre la detención del criminal más buscado en el país.

Durante una entrevista en Canal N, el exparlamentario saludó el accionar de los agentes policiales de la nación vecina y PNP por la intervención, sin embargo, dejó en claro que el único beneficiado con este trabajo es el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, por quien presentaron una moción de censura en el Congreso.

“Definitivamente (le da un oxígeno a Santiváñez). Es un regalo adelantado de Navidad (…) Le dará un oxigeno suficiente para el 12 de octubre, fecha en la tendría que renunciar para ser candidato al Congreso el próximo año”, manifestó.

ELECCIONES GENERALES DEL 2026

Hasta el momento, Acción Popular no ha definido quien será el candidato a la presidencia en las elecciones 2026, por lo que, Víctor Andrés García Belaúnde mencionó que los militantes serán los encargados de seleccionar a la mejor carta entre las que también figura Alfredo Barnechea.