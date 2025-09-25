Patricia Chirinos tras caída de "El Monstruo": "Boluarte y el ministro del Interior querrán colgarse de esta captura"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció tras confirmarse la captura del delincuente Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", quien fue intervenido tras un operativo en la ciudad de San Lorenzo en Paraguay.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la parlamentaria destacó el arduo trabajo de inteligencia que permitió dar con la ubicación y captura del cabecilla de "Los Injertos del Cono Norte". Asimismo, advirtió que la presidenta Dina Boluarte querrá "colgarse" de esta noticia.

"Cuando la inteligencia policial se hace con profesionalismo, los resultados saltan a la vista. Seguro ahora la señora Boluarte y el ministro del Interior querrán colgarse de esta valerosa captura para la foto y el show político", se lee en el tuit.

SERÍA RECLUIDO EN LA BASE NAVAL

Cabe precisar que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que se está evaluando el internamiento de "El Monstruo" en el centro de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, apenas pise suelo peruano.