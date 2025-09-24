Patricia Juárez sobre Susana Villarán: "Es una delincuente confesa"

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció tras las declaraciones de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, durante el inicio del juicio oral en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción.

Como se recuerda, la exburgomaestre, consultada sobre los aportes ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS para su campaña del No a la revocatoria del 2013, negó haber recibido 11 millones de dólares, sin embargo, evitó dar el monto exacto.

"En este momento no le puedo dar una cantidad exacta sobre los aportes de las constructoras brasileñas, pero sí fue una suma importante de dinero. Muy lejos, por supuesto, de esa exorbitantísima suma de 11 millones que no sabemos de dónde salió", dijo.

¿QUÉ DIJO PATRICIA JUÁREZ?

A través de su cuenta en la red social X, Juárez Gallegos criticó duramente a la exalcaldesa, llamándola "delincuente confesa" y cuestionando su negativa a reconocer el monto de los aportes ilícitos de las empresas mencionadas.

"Susana Villarán es una delincuente confesa que pretende hacernos creer que recibió coimas con fines altruistas. Dejen de relativizar su conducta delictiva, es una Alcaldesa en funciones que reçibió coimas por cambiar clausulas contractuales para beneficiar a OAS y Odebrecht", se lee en el tuit.