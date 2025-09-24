Premier Arana señaló que López Aliaga se disculpó por polémica sobre el tren Lima-Chosica

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció tras la invitación que hizo el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tanto a él como al ministro de Transportes, César Sandoval, para conversar y llegar a un acuerdo que permita la viabilidad del tren Lima-Chosica.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial precisó que el burgomaestre ya se había contactado con ellos para extenderles sus disculpas por la controversia generada en las últimas semanas en base a este tema.

"Se mostró que él no había querido decir lo que dijo, presentó incluso sus disculpas. Es más, expresó, a diferencia de otras veces, que ahora tenía una muy buena relación con los ministros [...] y que el camino y el puente con el Ejecutivo eran de los mejores", dijo.

PRIMERA REUNIÓN

Asimismo, Arana Ysa indicó que ya se ha tenido una primera reunión con López Aliaga el día de ayer en horas de la noche, como parte de la mesa técnica para abordar el tema de los trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain.