Premier Arana defiende a Santiváñez: “El Congreso puede disponer las mociones que crean convenientes”

Tras conocerse que en el Congreso presentó una moción de censura contra el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, el premier Eduardo Arana, salió en defensa del ministro.

Durante su intervención en una conferencia de la PCM, Arana Ysa mencionó que el Parlamento tiene la función de fiscalizar a las autoridades que consideren que no están haciendo una buena labor en su cargo. “En el ejercicio de su control político, pueden disponer las mociones que consideren pertinentes”.

NO DEBERÍAN CREER LOS DESTAPES PERIODÍSTICOS

En busca de negar los audios compartidos por Panorama donde se escucha a Juan José Santiváñez pidiéndole un favor a Eduardo Arana en beneficio de Marcelo Salirrosas, policía vinculado a ‘Los Pulpos’, el premier mencionó que no deberían creer en los destapes que muchas veces comparten los medios de comunicación.

“Quiero llamar la atención de que la acción que muchas veces es reactiva, es apropósito de alguna denuncia que no está corroborada (…) Muchas de las acciones pretenden criminalizar la acción de un funcionario. Hay que tener mucha cautela”, manifestó.