Tomás Gálvez sobre demanda de nulidad de Delia Espinoza contra Fuerza Popular: “No he visto razón”

Después de que Delia Espinoza solicitará declarar nulo la inscripción de Fuerza Popular previo a las elecciones generales del 2026, el fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, decidió pronunciarse sobre el pedido de la suspendida titular del Ministerio Público.

En declaraciones a Exitosa, Gálvez Villegas aseguró que no existen ningún tipo de motivos para negarle su participación a la agrupación liderada por Keiko Fujimori en los comicios electorales del próximo año.

"Porque como ya lo indiqué en algún momento, yo no he visto una razón para interponer esa demanda, ese requerimiento, pero si es que está todavía no lo he revisado porque recién llevo un día si es que hay fundamentos al respecto, pues tiene que continuar", comentó.

SOLICITUD DE DELIA ESPINOZA

De acuerdo a la solicitud difundida por Delia Espinoza, Fuerza Popular, sería una militancia que estaría incentivando a sus simpatizantes a poder tomar medidas contra los integrantes del Ministerio Público, medios de comunicación y opositores políticos.