TC rechaza pedido de aclaración presentada por presidenta Dina Boluarte

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el pedido de aclaración presentado por la presidenta Dina Boluarte para limitar las investigaciones en su contra. La mandataria había solicitado que la Fiscalía no recolecte información ni documentos como parte de los procesos abiertos en su contra.

Según la resolución del TC, la Fiscalía de la Nación sí está facultada para recabar información en un máximo de dos oportunidades mientras dure el mandato presidencial. No obstante, solo podrá ejecutar actos “urgentes, inaplazables y estrictamente necesarios”, siempre que las circunstancias lo justifiquen.

"La Fiscalía de la Nación se encuentra habilitada solo para realizar aquellos actos de investigación que resulten urgentes, inaplazables, estrictamente necesarios y siempre que las circunstancias del caso concreto lo ameriten y respetando además la dignidad del cargo presidencial", se lee en la resolución.

ACLARACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El TC advirtió que, de no realizar esta precisión, podría interpretarse erróneamente que el Ministerio Público tiene vía libre para actuar de manera indefinida contra un mandatario en funciones, lo que desnaturalizaría la sentencia original. La resolución también recuerda que las investigaciones contra Boluarte quedarán suspendidas hasta el final de su mandato en julio de 2026, salvo los casos excepcionales mencionados.