Rosangella Barbarán califica de ‘cortina de humo’ pedido de nulidad de Delia Espinoza contra Fuerza Popular

En vísperas de ser suspendida como fiscal de la Nación por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Delia Espinoza envió una solicitud contra Fuerza Popular para declarar nula su participación en las elecciones generales del 2026.

Ante el pedido de Espinoza Valenzuela, la militante de la agrupación que lidera Keiko Fujimori, Rosangella Barbarán mencionó durante su participación en PERUMIN 37, que todo formaba parte de una estrategia de la relegada titular del Ministerio Público.

“Lo que ella ha pretendido es manotazos de ahogado para salvarse de que el viernes era el voto para su suspensión y finalmente hemos visto que esos han sido los resultados, ella ha intentado utilizar una cortina de humo como siempre funcionan para algunos personajes, que es usar el nombre de Fuerza Popular”, comentó.

PIDE NO POLITIZAR ENTIDADES DE JUSTICIA

Rosangella Barbarán hizo un llamado a los políticos para que no se enfrasquen en los temas de las entidades judiciales. “No politicen, dado que los peruanos merecen que la justicia esté en manos de personas objetivas y no de político”.