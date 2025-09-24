Vladimir Cerrón a Tomás Gálvez: "Debe comenzar un arduo trabajo de despolitización de la Fiscalía"

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, se pronunció luego que la Junta de Fiscales Supremos designó a Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación interino en reemplazo de la suspendida Delia Espinoza.

A través de su cuenta en la plataforma X, el también hermano del congresista Waldemar Cerrón instó al nuevo titular del Ministerio Público en trabajar por la "despolitización" de la Fiscalía a fin de generar mayor "nivel de confianza".

"El nuevo fiscal de la nación debe comenzar un arduo trabajo de despolitización de la Fiscalía, para que esta tenga el nivel de confianza y respeto institucional de antaño, caso contrario, será más de lo mismo", se lee en el tuit.

CONTINÚA PRÓFUGO

Cabe precisar que Cerrón Rojas continúa prófugo de la justicia y con una orden de captura y prisión preventiva vigente en la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por los aportes ilícitos que habría recibido su partido Perú Libre.