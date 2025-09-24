Daniel Maurate al Congreso por moción de censura contra Santiváñez: “Los ministros deben continuar”

Ante la moción de censura presentada en el Congreso contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, salió en defensa de Santiváñez Antúnez.

Durante una entrevista en RPP, Maurate Romero precisó que desde el Gobierno de Dina Boluarte respaldan al titular del Minjus, asegurando que tiene muchos objetivos que tiene por cumplir en la cartera que fue designado hace más de dos meses.

“Los ministros, cuando aceptamos el cargo de ministros, sabemos que vamos a ser convocados y también tenemos el control del Congreso y; en consecuencia, nos sometemos a ese control. Desde el Ejecutivo, consideramos que los ministros deben tener continuidad para poder desarrollar sus planes, sus proyectos y de esa manera beneficiar al país”, declaró.

PIDEN SU SALIDA TRAS EL DESTAPE DE PANORAMA

Los congresistas piden la censura de Juan José Santiváñez del Minjus después de que Panorama revelará unos audios donde se le escucha pedirle un favor a Eduardo Arana, para que puedan trasladar a su cliente, Marcelo Salirrosas, vinculado a la banda ‘Los Pulpos’ a otro penal.