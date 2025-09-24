Patricia Chirinos arremete contra Boluarte por discurso ante la ONU: "Un papelón mundial"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció sobre las polémicas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se viene desarrollando en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Como se recuerda, la parlamentaria desató controversia al mencionar la construcción del Megapuerto de Chancay y al señalar la incomodidad que esto le habría generado a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Sé que a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no les ha gustado mucho que inauguremos el Megapuerto de Chancay", señaló Boluarte Zegarra en su discurso.

CHIRINOS RESPONDE

A través de su cuenta en la plataforma X, Chirinos Venegas criticó duramente las declaraciones de Boluarte Zegarra y calificó de "papelón mundial" su participación en el evento de la ONU.

"¿Para esto viajó la señora Boluarte a la ONU? ¿Ese era el “gran” aporte internacional? Un show vergonzoso, un papelón mundial", se lee en el tuit.