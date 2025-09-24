Ángel Manero descarta participar en elecciones 2026: "Siempre he estado vinculado al sector privado"

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, se pronunció sobre su futuro político a pocos meses de culminar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y a puertas de iniciar la campaña electoral con miras a los comicios del 2026.

En declaraciones para Canal N, el titular del Midagri descartó la posibilidad de renunciar a su cargo para participar en las elecciones del próximo año, alegando que su rubro siempre fue el sector privado.

"Nos vamos a mantener en el gabinete hasta que la presidenta lo decida (...) no, siempre he estado vinculado al sector privado", manifestó Manero Campos, descartando cualquier intención de postular al nuevo Congreso bicameral u otro cargo público.

CONSUMO DE CARNE DE CERDO

Por otra parte, el ministro Manero informó que los resultados de la campaña de promoción del consumo de carne de cerdo habría generado un incremento de hasta 80% en las últimas semanas.