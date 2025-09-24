Susel Paredes a Juan José Santiváñez: “Es un pobre mentiroso que defiende a personas que dañan el país”

Al parecer el nombramiento de Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en reemplazo de Juan Alcántara continúa causando la incomodidad de diversos sectores del Congreso.

Susel Paredes, es una de las legisladoras que desde un primer momento cuestionó el retorno de Santiváñez Antúnez a la PCM. Durante una entrevista en Exitosa, la parlamentaria lanzó fuertes calificativos contra el titular del Minjus, asegurando que es defensor de las personas que causan mucho daño a las familias peruanas.

“Es un pobre diablo mentiroso (…) Es abogado de procesados por la justicia. Yo como abogada puedo elegir a quién defender y es cierto, toda persona denunciada penalmente tiene derecho a una defensa, pero los abogados, las abogadas, elegimos si defendemos a delincuentes o no (…) Nunca he defendido a un procesado por cometer delitos (…) Es un pobre diablo infeliz que ha elegido defender a quienes hacen daño al pueblo", expresó.

VOLVERÁN A SACARLO DEL CARGO

De acuerdo a Susel Paredes, la moción de censura que está corriendo en el Parlamento tendrá el apoyo de la gran parte del hemiciclo y volverán a sacarlo de su cargo tal y como sucedió hace unos meses atrás del puesto de ministro del Interior (Mininter).